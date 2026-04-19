Dünya İslamabad’daki müzakerelere kilitlendi: İran heyet gönderme konusunda kararsız

Dünya, İslamabad'da salı ve çarşamba günleri yaşanacak gelişmeleri iyimserlikle bekliyor; ABD ve İran’ın "belirleyici ekiplerinin" bir araya geleceği bu günlerde, Tahran'ın ABD deniz ablukasını bir engel olarak görmemesi şartıyla, savaşı sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın imzalanması ihtimali bulunuyor.

Bilgili kaynaklar, 19 Nisan 2026 Pazar günü Amerikan CNN kanalına verdikleri demeçte, İran İslam Cumhuriyeti'nden üst düzey bir heyetin, savaşı sona erdirmek amacıyla ABD heyetiyle ikinci tur müzakereleri gerçekleştirmek üzere salı günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaşacağını bildirdi.

Kaynaklar, her iki tarafın da çarşamba günü iki haftalık ateşkes süresini uzatmak amacıyla sembolik bir ortak bildiri yayımlamasının beklendiğini belirtiyor.

CNN ayrıca, müzakerelerde önemli bir ilerleme kaydedilmesi durumunda, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın nihai anlaşmayı imzalamak üzere İslamabad'da bir araya geleceği bir liderler zirvesi düzenleme planının olduğunu da aktardı.

İyimserliğe rağmen, İranlı Tasnim Haber Ajansı, Tahran'ın ABD'nin İran limanlarına yönelik devam eden deniz ablukası ışığında heyetini Pakistan'a gönderme konusunda henüz nihai bir karar vermediğini duyurdu.

Ajans, İran'ın abluka baskısı altında müzakere yapmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Buna karşılık Trump, Steve Witkoff'un pazartesi gecesi İslamabad'a ulaşacağını ve hazırlıkların tamamlandığını doğruladı. Trump bir telefon görüşmesinde, "Witkoff oraya gidiyor ve bir sonuca varmayı umuyoruz." dedi.

Her İki Tarafın Müzakere Heyetlerinde Kimler Var?

CNN'in raporuna göre her iki tarafın "belirleyici ekipleri" Pakistan'da bir araya gelecek

ABD Tarafı:

JD Vance: Ateşkeslerin tesis edilmesinde kilit rol oynayan ABD Başkan Yardımcısı. İran tarafı doğrudan onunla müzakere etmeyi tercih etse de Amerikan medyasında katılımı konusunda bazı şüpheler dile getiriliyordu.

Steve Witkoff: Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi ve Başkan'ın yakın arkadaşı. Daha önce Gazze ve Ukrayna dosyalarında görev almıştı.

Jared Kushner: Trump'ın damadı ve danışmanı. Orta Doğu anlaşmalarında geniş deneyime sahip bir isim.

İran Tarafı:

Muhammed Bakır Galibaf: İran Meclis Başkanı ve heyet başkanı. Müzakerelerde rejimin güvenilir bir ismi olarak öne çıkıyor.

Abbas Arakçi: Dışişleri Bakanı ve nükleer dosya konusunda uzman kıdemli diplomat.

Ali Bakıri Kani: Tecrübeli bir müzakereci ve Washington ile ilişkiler konusunda uzman bir isim.