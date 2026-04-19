İran ve Pakistan liderleri ABD ile müzakereleri görüşecek

2 saat önce

İran ve ABD arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşecek yeni müzakere turu yaklaşırken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bugün bir telefon görüşmesi yapması planlanıyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre bugün (19 Nisan 2026 Pazar), İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede tarafların, bölgedeki sorun ve gerginliklerin çözümü için atılacak son adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı, bölgede barış ve güvenliğin tesisi doğrultusunda, mevcut bölgesel sorunların çözümü için müzakerelerin sürdürülmesinin önemini ve gerekliliğini vurguladı.

Aynı telefon görüşmesinde Arakçi ve İshak Dar’ın, İran Cumhurbaşkanı ile Pakistan Başbakanı’nın, salı günü İslamabad'da yapılması planlanan müzakerelerin bir sonraki adımı hakkında bugün telefonla görüşeceklerini belirttiği ifade edildi.