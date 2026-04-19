Dokuz ülke; 12 binden fazla nükleer başlığa sahip

Uluslararası rapor: Rusya ve ABD, dünya nükleer silahlarının %90'ını ellerinde tutuyor

43 dakika önce

Atom Bilim Adamları Federasyonu’nun 2025 yılına ait en güncel istatistiklerine göre; dünyada dokuz ana ülkenin kontrolünde 12 binden fazla nükleer başlık bulunuyor. Silah sayısı Soğuk Savaş dönemine kıyasla azalmış olsa da, bu silahların yıkıcı kapasitesi korkutucu bir şekilde arttı ve önümüzdeki on yıl içinde cephaneliklerin daha da genişleyeceği öngörülüyor.

Nükleer Silah Sahibi Ülkeler

Şu anda dünyada nükleer silaha sahip 9 ülke bulunmaktadır: Rusya, ABD, Çin, Fransa, İngiltere, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore.

2025 yılı verilerine göre bu ülkeler, toplam 12 bin 331 nükleer başlığa sahip olup, bu başlıkların 9 bin 600'den fazlası aktif askeri depolarda kullanıma hazır durumda tutuluyor.

En Çok Nükleer Silah Kimde?

Rusya, 5 bin 500'den fazla nükleer başlıkla birinci sırada yer alıyor. Onu, 5 bin 44 başlık ile ABD takip ediyor. Bu iki ülke, dünyadaki toplam nükleer silah stokunun %90'ına sahip.

ABD, nükleer silahlarını kendi topraklarının yanı sıra beş ülkede daha konuşlandırmış durumda: Türkiye, İtalya, Belçika, Almanya ve Hollanda.

İsrail ve Kuzey Kore’ye gelince; rakamlar resmi olarak doğrulanmış değil. Ancak Kuzey Kore'nin 40 ila 50 atom bombası üretme kapasitesine sahip olduğu, İsrail'in ise 200 bombaya yetecek malzemeye sahip olduğu ve tahminen 90 adet hazır başlığı bulunduğu değerlendiriliyor.

Taktik Nükleer Silahlar: Sessiz Bir Yıkıcı

Taktik nükleer silahlar, ABD ve Rusya arasındaki stratejik sınırlandırma anlaşmalarının kapsamında yer almayan silahlardır. Rusya 1912, ABD ise 200 (bunların 100’ü Avrupa’dadır) taktik başlığa sahip. Bu silahlar "küçük" olarak adlandırılsa da, güçleri 300 kilotona kadar çıkabiliyor; bu da Hiroşima'yı yerle bir eden bombadan 20 kat daha güçlü oldukları anlamına geliyor.

Ev Sahibi ve Destekçi Ülkeler

Şu anda altı ülke, başka ülkelerin nükleer silahlarına ev sahipliği yapıyor: ABD silahlarının bulunduğu Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye ile Rusya'nın taktik nükleer silahlarına ev sahipliği yapan Belarus.

Bunun yanı sıra, nükleer silah sahibi olmayıp NATO ve "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü" gibi askeri ittifaklar çerçevesinde nükleer silah kullanımını destekleyen 28 ülke daha bulunuyor. Bu ülkeler, nükleer silahların olası bir savunma senaryosunda parçası olmasını kabul ediyor. Öne çıkan ülkeler arasında Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İspanya, Polonya ve İskandinav ülkeleri yer alıyor.

Toplamda 34 ülkenin bir şekilde nükleer silah sistemleriyle bağlantısı bulunuyor ki uzmanlar, bu durumu küresel güvenlik için en büyük risklerden biri olarak nitelendiriyor.