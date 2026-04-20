Macron: Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ABD ve İran'ın hatası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Washington ve Tahran'a sert eleştiriler yönelterek Hürmüz Boğazı'ndaki gerginliği "ortak bir hata" olarak nitelendirdi.

Emmanuel Macron, 20 Nisan 2026 Pazartesi günü, Hürmüz Boğazı'nda son birkaç saat içinde yaşanan güvenlik gelişmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın tutum değişikliğinin ve boğazın yeniden kapatılmasının ABD'nin yeni kararlarının bir sonucu olduğunu, bu durumu her iki tarafın da işlediği büyük bir hata olarak gördüğünü belirtti.

Macron, dün boğazda meydana gelen gerginliklerde Fransa'nın özel olarak hedef alınmadığını ve saldırıların sadece Fransa'yı kapsamadığını, aksine gemi trafiğinin genel durumuyla ilgili olduğunu vurguladı.

İran makamları ile Malta, Hindistan gibi bazı ülkeler ve şirketler arasında bir dizi temas ve bilgi alışverişinin gerçekleştiğini kaydeden Macron, "Geçtiğimiz haftalarda görüldüğü gibi, bir dizi petrol tankeri ve kargo gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geri çekilmeye ve ayrılmaya başladı." dedi.

Macron'un görüşüne göre İranlı yetkililerin ani tavır değişikliği, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda, özellikle de İran ile bağlantılı gemiler üzerinde belirli yaptırımları sürdürme kararıyla doğrudan ilişkilidir.

"Bunun hem ABD hem de İran tarafından yapılmış bir hata olduğunu düşünüyorum." diyen Macron, Trump'ın baskıları artırması ve Tahran'ın sert tepkilerinin, Pakistan'da bir barış anlaşmasına varma şansını baltaladığına işaret etti.

Dün, ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı mesajda, dev bir İran gemisinin dur ihtarına uymaması üzerine ABD savaş gemilerinin geminin motor dairesini vurarak devre dışı bıraktığını duyurmuştu.

Aynı zamanda İran medyası, ABD saldırısının ardından kendi güçlerinin bir ABD gemisini İHA’larla hedef aldığını bildirmişti.