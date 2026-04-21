ABD'den İran'a yeni yaptırım: 14 kişi ve kuruluş listede

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı programlarını destekledikleri gerekçesiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üç ülkede faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD, İran'ın İHA tedarik zincirinde yer aldıkları gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine eklediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu adımın, Tahran'ın ABD müttefiklerine ve bölgedeki stratejik enerji altyapısına saldırmak için kullandığı balistik füzeler ve İHA'ları üretme yeteneğini yeniden inşa etme çabalarını baltalamayı amaçlayan "Ekonomik Öfke Operasyonu"nun bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İran yönetimi, enerji piyasalarını alt üst ettiğini ve sivilleri hedef aldığını itiraf etmelidir." denildi. Ayrıca Hazine Bakanlığının mali kaynakları takibe almaya ve Tahran'ı destekleyenleri cezalandırmaya devam edeceğine vurgu yapıldı.