New York Times: ABD, Irak ile askeri koordinasyonu durdurdu

ABD’nin Irak'ı Tahran ile Washington arasındaki tarafını netleştirmeye zorlamak amacıyla attığı son adımda, Irak güvenlik güçleriyle olan mali yardımlarını ve güvenlik koordinasyonunu durdurduğu bildirildi. Bu karar, İran'a yakın silahlı grupların ABD çıkarlarına yönelik devam eden saldırılarına bir tepki olarak geldi.

New York Times, iki Iraklı yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington'un Irak güvenlik kurumlarına yönelik tüm mali ve askeri desteğini askıya aldığını doğrularken, Irak Savunma Bakanlığından bir yetkili, ABD tarafından sağlanan yardım ve bütçenin belirsiz bir süreye kadar durdurulduğunu açıkladı.

Söz konusu yetkili, Washington'un bu kararının Irak'taki ABD çıkarlarına yönelik silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılara bir misilleme olduğunu belirtti.

Raporda, Irak Savunma Bakanlığı yetkililerinin şu uyarılarına yer verildi:

“ABD'nin bu adımı savaş uçaklarına yönelik lojistik desteğin kesilmesi, ABD'li subaylar tarafından denetlenen tüm askeri eğitim kurslarının durdurulması ve DAİŞ kalıntılarının takibine yönelik koordinasyonun zayıflaması üzerinde doğrudan etki yaratacaktır.”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Thomas Pigott yaptığı açıklamada, Birleşik Devletlerin artık çıkarlarına yönelik saldırılara tolerans göstermeyeceğini ve Irak Hükümetinden, İran müttefiki olan bu yasa dışı grupların tasfiye edilmesi için derhal tüm önlemleri almasını beklediğini ifade etti.

ABD'nin tutumundaki bu sertleşme, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, askeri üsler ve Kürdistan Bölgesi'ndeki bir ABD üssü yakınındaki havalimanının milisler tarafından defalarca hedef alınmasının ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Christopher Landon, 9 Nisan'da Irak'ın Washington Büyükelçisi Nezar Hayrullah'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak son saldırıları kınadı. Bu saldırılardan biri bir gün önce gerçekleşmiş ve Bağdat'taki ABD'li diplomatların yakınındaki bir noktayı hedef almıştı.

ABD baskılarının bir diğer kısmı ise yeni Irak Hükümetinin kurulmasıyla ilgili. Daha önce Donald Trump, "Nuri el-Maliki"nin başbakanlık koltuğuna geri dönmesi halinde ABD'nin Irak'a olan desteğini tamamen çekeceği tehdidinde bulunmuştu. Maliki ise buna karşılık olarak bu durumu "açık bir ABD müdahalesi" olarak nitelendirmişti.

New York Times'ın haberine göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin askeri danışmanı Hüseyin Allavi, 20 Nisan Pazartesi bir gazeteye verdiği demeçte, ABD'nin yeni bir hükümet kurulana kadar Irak güvenlik güçlerine yönelik yardımlarını askıya aldığını söyledi.

Hüseyin Allavi'ye göre Irak'a yönelik güvenlik yardımları zaten geçen yıldan bu yana 49 milyon dolara düşürülmüştü, bu nedenle bu miktarın kesilmesinin çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca Allavi, bu askıya alma işleminin geçici olmasını beklediğini belirtti.

Yeni kabinenin göreve başlama zamanı tam olarak netleşmemiş olsa da, hükümet kurma sürecinin önümüzdeki günlerde veya haftalarda sonuçlanması bekleniyor.

ABD yardımlarının durdurulması, İran Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Bağdat'a gerçekleştirdiği gizli ziyaretten sadece birkaç gün sonra gerçekleşti. Kaani, başbakanın belirlenmesinin yalnızca Irak'a ait bir karar olduğunu belirterek, "insanlık karşıtı suçluların" Irak'ın işlerine karışmamasını istedi.

Jeopolitik uzmanlar, ABD'nin silahlı grupları uzaklaştırmak için uyguladığı sert baskıların Irak'ın çöküşüne yol açabileceği konusunda uyarıyor, zira bu silahlı gruplar şu anda ülkenin askeri, siyasi ve ekonomik kurumlarına tamamen entegre olmuş durumdalar.

ABD Hazine Bakanlığı, "Ekonomik Gazap" (Economic Fury) operasyonunun bir parçası olarak "yedi Iraklı silahlı grup komutanına" ağır yaptırımlar uyguladığını duyurdu.

17 Nisan 2026 Cuma günü, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yedi komutan, "Irak'taki ABD personeline, tesislerine ve çıkarlarına yönelik bir dizi saldırının planlanması, yönetilmesi ve uygulanmasında" rol oynamış.