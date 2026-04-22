Başbakan Barzani’den Kürt gazeteciliğinin 128. yılında "özgürlük ve sorumluluk" mesajı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürt basın tarihinin dönüm noktası olan 22 Nisan Kürt Gazeteciliği Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğüne olan sarsılmaz bağlılıklarını teyit ederken; medya mensuplarına ulusal kazanımları koruma ve mesleki etik ilkelerine sadık kalma çağrısında bulundu.

Başbakan Barzani, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, Kürt gazeteciliğinin 128. yıl dönümü ve ilk Kürt gazetesi Kürdistan’ın yayın hayatına başlaması vesilesiyle kutlama bir mesajı yayımladı.

Mir Miktad Mithat Bedirhan tarafından Kahire’de temelleri atılan Kürt basın tarihinin bu önemli dönüm noktasında, tüm medya çalışanlarını tebrik eden Başbakan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Kürt Gazeteciliği Günü ve ilk Kürt gazetesi olan 'Kürdistan'ın Mir Miktad Mithat Bedirhan tarafından çıkarılmasının yıl dönümü, aynı zamanda Kürdistan Gazeteciler Sendikası'nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, tüm Kürdistanlı gazetecileri ve Gazeteciler Sendikası üyelerini tebrik ediyor, kendilerine başarı ve daha fazla ilerleme diliyorum."

Mesajında hükümetin basın stratejisine değinen Başbakan Barzani, demokratik bir toplumun inşasında medyanın önemini belirterek, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti her zaman olduğu gibi, medya ve gazetecilik özgürlüğünü savunmaya ve medya çalışanlarına gerekli kolaylıkları sağlamaya kararlıdır." dedi.

Başbakan Barzani, özgürlüklerin yanı sıra gazetecilik etiğinin ve ulusal değerlerin korunmasının altını çizerek medya dünyasına şu çağrıda bulundu:

"Değerli medya çalışanlarının, medyanın bu önemli mesleği ve görevinin sorumluluğunda olmalarını; çalışmalarını profesyonel ve sorumlu bir şekilde yürütmelerini; yasaları, etiği ve uluslararası gazetecilik standartlarını göz önünde bulundurmalarını ümit ediyoruz."

Mesajının sonunda medyanın toplumsal barış ve anayasal statü üzerindeki rolüne vurgu yapan Başbakan Barzani, "Toplumun bilinçlendirilmesinde, ulusal kazanımların, barış içinde bir arada yaşama kültürünün ve Kürdistan Bölgesi'nin anayasal statüsünün savunulmasında etkin rollerini oynamalarını bekliyoruz. Kürt Gazeteciliği Günü tüm Kürdistanlı medya çalışanlarına kutlu olsun." sözlerini sarf etti.