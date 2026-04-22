Kürt gazeteciliğinin 128. yılı: Kahire'den günümüze bir direniş öyküsü

Bugün, Kürdistan 128 yıllık tarihi bir dönüm noktasını anıyor. 1898 yılının bu gününde, Kürt gazeteciliğinin ilk çalışması başlatıldı, bu sadece bir yayın değil, aynı zamanda dili ve ulusal kimliği korumak için devrimci bir araç olarak ortaya çıktı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, 22 Nisan 1898'de, Miktad Mithat Bedirhan "Kürdistan" gazetesinin ilk sayısını basıp yayımladı. O dönemdeki Osmanlı iktidarının baskıları nedeniyle Bedirhan, bu adımı gurbette atmak zorunda kaldı. Gazete Kürtçe dilinde (Kuzey Kurmanci lehçesiyle) yayımlanıyordu.

Kürdistan gazetesinin temel amaçları, Kürtleri bilim ve marifet öğrenmeye teşvik etmekti. Ayrıca, dilin tehdit altında olduğu bir zamanda ana dilde yazıma destek vermek, Kürt davasını dış dünyaya tanıtmak ve Kürt halkına karşı yapılan adaletsizlikleri eleştirmekti.

Kürdistan gazetesinden sonra Kürt gazetecilik kervanı durmadı. Jîn, Jiyan, Hawar ve daha onlarca büyük gazete ve dergi, Kürt edebiyatı ve siyasi düşüncesinin gelişimi için birer kürsü oldu. Kürt gazeteciliği tüm aşamalarda (dağda ve şehirde) Kürt halkının özgürlük hareketiyle paralel bir şekilde ilerledi.

Bugün, 128 yılın ardından Kürt medyası büyük bir değişim gördü; kağıt bir gazeteden yüzlerce uydu kanalına, radyoya ve internet sitesine dönüştü. Ayrıca Kürt medyası dünya genelindeki ilerlemelere ayak uydurdu ve sosyal medya haber ulaştırmanın temel bir parçası haline geldi. Bununla birlikte, bu genişliğe rağmen Kürt gazeteciliği hala "etkin bir yasasının olmaması", "bazı bölgelerde ifade özgürlüğü sorunu" ve "medyanın siyasi ajandalarla karışması" gibi engellerle karşı karşıya.

Kürt gazeteciliğinin 128. yılını anmak sadece tarihi bir anma değil, aynı zamanda gerçek uğruna canını veren veya hapisle yüz yüze kalan gazetecilere saygı göstermek için bir fırsattır. Ayrıca medya performansını değerlendirmek, daha profesyonel bir çalışma için çabalamak ve "özgür kalemin" her toplumda demokrasinin temel direği olduğunu vurgulamak için bir vesiledir.