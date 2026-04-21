Trump, Pakistan’ın talebi üzerine iran’a yönelik saldırıları durdurdu

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, son dakikada aldığı bir kararla bombardımanları durdurarak İran ile olan ateşkes süresini uzattı. Pakistanlı üst düzey yetkililerin yoğun arabuluculuk girişimleri neticesinde gelen bu karar, ABD deniz ablukasının sürdüğü bir dönemde Tahran için "yeni bir anlaşma" ile "askeri çatışma" arasındaki son çıkış yolu olarak değerlendiriliyor.

Donald Trump, 21 Nisan 2026 Salı günü, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, İran’a yönelik askeri operasyonları durdurma ve ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu.

Kararının Pakistanlı yetkililerin resmi talebi üzerine alındığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Ordu Komutanı Asım Münir ve Başbakan Şahbaz Şerif’in talebi doğrultusunda, İranlı liderler ve temsilciler ortak bir öneriyle gelene kadar bu ülkeye yönelik saldırılarımızı durdurma kararı aldık."

Açıklamasında İran yönetimini sert dille eleştiren Trump, "İran Hükümeti ciddi bir bölünme ve kargaşa içerisinde, bu durum bizler için şaşırtıcı değil." dedi.

Ateşkesin uzatılmasının baskıların azaldığı anlamına gelmediğini vurgulayan Trump, ordusuna deniz ablukasına devam etmeleri ve her yönden en üst düzey teyakkuzda kalmaları talimatını verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, bu sürecin ya bir anlaşmayla ya da topyekun bir savaşla noktalanacağını ifade etti.

Axios’un haberine göre Trump’ın bu hamlesinin arkasındaki temel neden, Washington ve Pakistanlı arabulucuların, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in son teklife vereceği yanıtı beklemesi. İsrailli kaynaklar, Hamaney’in nihai kararını çarşamba günü açıklayacağını öngörüyor.

Süreç nasıl ilerledi

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026’da İran’ın nükleer tesislerine ve askeri altyapısına yönelik "Destansı Öfke" (Operation Epic Fury) adlı yıkıcı hava saldırılarını başlattı. Saldırıların ardından Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı’nı kapatarak, Körfez’deki ABD üslerine ve müttefiklerine yüzlerce füze ve İHA ile saldırı düzenledi.

İran’ın hamlelerinin ardından Trump yönetimi, "Ekonomik Gazap" stratejisiyle İran limanlarını 15 savaş gemisi ve 10 bin askerle abluka altına aldı.

Müzakerelerin Kilit Noktası: 2 bin Kilogram Uranyum

Pakistan’ın ev sahipliğinde yürütülen görüşmelerde en kritik başlık, İran’ın elindeki 2 bin kilogram zenginleştirilmiş uranyumun (Trump’ın deyimiyle "nükleer toz") akıbeti.

ABD'nin Talebi: Uranyumun tamamının teslim edilmesi.

İran’ın Talebi: Dondurulmuş 27 milyar doların serbest bırakılması ve ablukaların kaldırılması.

Geçtiğimiz pazar günü İslamabad'da İran heyetiyle 21 saat süren bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tarafları tatmin edecek bir anlaşmaya henüz varılamadığını ancak en iyi teklifi sunduklarını belirtmişti.