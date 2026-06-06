Irak- Beyci rafinerisi yakınlarında İHA alarmı

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Bugün sabaha karşı, Irak ordusu Selahaddin vilayetine bağlı Beyci Rafinerisi çevresinde aidiyeti tespit edilemeyen bir insansız hava aracına (İHA) müdahalede bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, Irak ordusu Selahaddin vilayetine bağlı Beyci Rafinerisi çevresinde görülen bir İHA’yı imha etti.

Kaynaklar, hava sahasında İHA'nın fark edilmesi üzerine Irak ordusunun doçka (ağır makineli tüfek) ile ateş açtığını bildirdi.

Söz konusu müdahalenin, kritik ve hassas tesislerin korunmasına yönelik alınan güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, olayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanıp yaşanmadığına dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Irak ordusu tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, Haziran 2025'te Beyci Rafinerisi'ne yönelik 10 İHA ile saldırı düzenlendiği hatırlatıldı.

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat'tan bu yana tırmanan gerilim nedeniyle, Bağdat ve diğer bölgelerdeki ABD çıkarlarına yönelik saldırılar hız kesmeden devam ediyor.

Güncel verilere göre 9 Mart 2026 itibarıyla ABD'nin Bağdat'taki üslerine toplam 257 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıların 37'si Irak İslami Direnişi tarafından üstlenildi.

Bölgede tırmanan bu askeri hareketlilik ve güvenlik riskleri nedeniyle, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği peş peşe bir dizi güvenlik uyarısı yayınlamak zorunda kaldı.