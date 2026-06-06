Arakçi'den Avn'a: Lübnan bir baskı unsuru olsaydı Washington ile çoktan anlaşırdık

3 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ı Lübnan'ı müzakerelerde bir koz olarak kullanmakla suçlayan ve ülkesinin iç işlerine karışmamaya çağıran Lübnan Devlet Başkanı Joseph Avn’un açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Arakçi, X (eski adıyla Twitter) platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eğer Lübnan bir baskı kartı olsaydı, Washington ile çoktan bir anlaşmaya varılmıştı." ifadesine yer verdi.

Arakçi ayrıca, İran'ın Lübnan'ı işgal ettiği yönünde bir algı yaratılmaması gerektiğini belirterek, Lübnan'ın "asıl düşmanından" kurtarılması gerektiğini savundu.

Joseph Avn: "Lübnan İran Toprağı Değildir"

İran Dışişleri Bakanı'nın bu sert cevabı, Joseph Avn’un Amerikan yayın kuruluşu CNN’e verdiği mülakatın ardından geldi.

Avn, söz konusu röportajda İran'a hitaben, “Lübnan İran toprağı değildir; bu ülke sizin değil, bizim ülkemizdir. Bizim iç işlerimize karışmak sizin işiniz değildir." uyarısında bulunmuştu.

Joseph Avn ayrıca, Hizbullah'ın Lübnan halkının tamamını temsil etmediğini ve egemenlik kararlarının yalnızca Lübnan devletine ait olması gerektiğini vurgulamıştı.

Başbakan Nevaf Selam: "Lübnan'ı Siyasi Mektup Kutusu Yapmayın"

Yaşanan bu gerilime Lübnan Başbakanı Nevaf Selam da dahil oldu. İran'a çağrıda bulunan Başbakan Selam, "Güney Lübnan'a merhamet etmelerini, ülkelerini diğer devletlerin savaş alanına ve siyasi mesajların teati edildiği bir posta kutusuna dönüştürmemelerini" talep etti.

Hizbullah, ABD'nin Ateşkes Teklifini "Hakaret" Olarak Niteledi

Bölgedeki bu diplomatik kriz, Hizbullah Genel Sekreteri'nin ABD tarafından sunulan ateşkes teklifini reddetmesiyle eş zamanlı olarak yaşanıyor. Hizbullah liderliği, ABD'nin önerisini "hakaret" olarak nitelendirerek, güçlerini Güney Lübnan'dan çekmeyi kesin bir dille reddetti.