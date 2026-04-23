Pentagon’da kritik ayrılık!
Pentagon'da önemli bir görev değişimi yaşandı. ABD Savaş Bakanlığı, Donanma Sekreteri John Phelan’ın görevinden ayrıldığını duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurdu.
Phelan'ın istifasının ardından, Donanma Müsteşarı Hung Cao'nun bu görevi vekaleten yürüteceği açıklandı.
