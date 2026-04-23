Tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

2 saat önce

CHP'li Ataşehir Belediyesinde cuma gecesi düzenlenen operasyonla başlayan hukuki süreç, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılmasıyla yeni bir boyut kazandı.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Adıgüzel hakkında İçişleri Bakanlığı beklenen kararı açıklayarak, geçici tedbir kapsamında görevden el çektirildiğini duyurdu.

"İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla aralarında Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, 22 Nisan 2026 tarihinde Onursal Adıgüzel dahil 19 kişinin tutuklanmasına ve cezaevine gönderilmesine karar verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."