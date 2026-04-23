Trump: İran ile anlaşmak için acelemiz yok

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes imzalanması veya görüşmeler için yeni bir takvim belirlenmesi konusunda herhangi bir zaman baskısının bulunmadığını açıkladı.

Fox News kanalına 23 Nisan 2026 Perşembe sabahı mülakat veren Donald Trump, Washington ile Tahran arasında son dönemde yaşanan gerilimlere ilişkin önemli noktalara değindi.

ABD Başkanı, ateşkesin sadece "3 ila 5 gün" uzatıldığına dair haberleri yalanlayarak, ateşkesin belirsiz bir süreye kadar uzatıldığını vurguladı.

Trump, "Herhangi bir zaman çerçevemiz yok ve acele etmeye gerek de yok. Kongre ara seçimleri nedeniyle bu konuyu kapatmak istediğim yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor, tek amacım Amerikan halkı için iyi bir anlaşmaya varmaktır." dedi.

Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nda İran tarafından ateş açılan ve el konulan gemilere ilişkin ise Trump, "Onlar Amerikan gemisi değildi." açıklamasında bulundu ancak durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Tahran yönetimine doğrudan mesaj gönderen Trump, "Kuşatma (ambargo), İran'ı bombalamaktan daha çok korkutuyor. Onlar yıllardır bombardımanlarla karşı karşıya kaldılar ama kuşatma ve ablukadan nefret ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de aynı kanala yaptığı açıklamada, İran'ın söz konusu iki gemiye el koymasının ateşkes şartlarının ihlali sayılmadığını, çünkü gemilerin Amerikan veya İsrail gemisi değil, uluslararası gemiler olduğunu belirtti.

Leavitt, Başkan Trump'ın İran tarafına önerilerini sunması için herhangi bir mühlet tanımadığını vurgulayarak, "Nihayetinde zaman çizelgesini ABD Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı belirleyecektir." dedi.

Sözcü Karoline Leavitt, savaşın sona ermesi için bir şart olarak İran'ın, zenginleştirilmiş uranyumu Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim etmeyi kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

İran'ın denizdeki faaliyetlerini de eleştiren Beyaz Saray Sözcüsü, "İranlılar Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor, gördüğümüz şey sadece deniz haydutluğudur." şeklinde konuştu.