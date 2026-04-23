CENTCOM: 31 gemi İran limanlarına geri dönmeye zorlandı

1 saat önce

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusuna bağlı askerlerin, denizcilerin, deniz piyadelerinin, pilotların, uzay ve sahil güvenlik güçlerinin Orta Doğu genelinde konuşlandırıldığını açıkladı.

CENTCOM, bugün X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ordusuna bağlı askerlerin, denizcilerin, deniz piyadelerinin, pilotların, uzay ve sahil güvenlik güçlerinin Orta Doğu genelinde konuşlandırıldığını duyurdu.

Açıklamada, bu güçlerin dünya tarihinde şimdiye kadar bilinen en güçlü ve en ölümcül ordunun bir parçası olarak kabul edildiği belirtildi.

Öte yandan, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ambargoların sıkılaştırılması kapsamında 31 gemiye limanlarına geri dönmeleri veya rotalarını değiştirmeleri talimatı verildiği bildirdi.

Açıklamada, çoğu petrol tankeri olan bu gemilerin büyük bir kısmının ABD ordusunun talimatlarına uyduğu vurgulandı.

Aynı zamanda Wall Street Journal gazetesi, ABD'nin bu deniz ablukasının İran ekonomisine günlük 500 milyon dolardan fazla zarar verdiğini öngören tahminleri yayınladı.

Bu adımlar, Donald Trump yönetiminin "Ekonomik Öfke" (Economic Rage) adını verdiği, limanları felç etmeyi, Tahran bağlantılı gemilere el koymayı ve ülkenin mali kaynaklarını kurutmayı hedefleyen kapsamlı planının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Deniz Kuvvetleri, İran limanlarını kuşatmaya devam edecek. Önümüzdeki birkaç gün içinde 'Hark' Adası'ndaki depolar dolacak ve bu sebeple İran'daki petrol kuyuları kapanmak zorunda kalacak."

Bessent, Washington'un Tahran'ın para elde etme ve taşıma kapasitesini çökertmek için "maksimum baskı" uygulamaya devam edeceğini vurgularken; İran'a finansal destek sağlayan her kişi veya geminin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Washington ve Tahran, 12 Nisan'daki müzakerelerde, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana "Öfke Destanı" (Epic Rage) adıyla yürüttüğü savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varamamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise salı günü yaptığı açıklamada, Tahran yeni bir teklif sunana ve görüşmeler neticelenene kadar İran ile olan ateşkesin süresini uzatma kararı aldıklarını duyurdu.