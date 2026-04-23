Hürmüz Boğazı'nın temizlenmesi altı ay gerektiriyor

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından döşenen mayınlardan temizlenmesi sürecinin altı ay süreceğini ve bu operasyonun ancak bölgedeki olası bir savaşın sona ermesinin ardından başlayabileceğini açıkladı.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Pentagon, Kongre'ye yaptığı bilgilendirmede Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan arındırılması için altı aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Gazetenin aktardığı detaylara göre üst düzey bir Pentagon yetkilisi, Temsilciler Meclisi Askeri Hizmetler Komitesi üyeleriyle gerçekleştirdiği basına kapalı oturumda temizlik süreciyle ilgili detayları paylaştı.

Bu durum, ABD ile İran arasında bir barış anlaşması sağlansa bile petrol ve gaz fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceği endişesiyle hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat üyeler arasında tedirginliğe yol açtı.

Pentagon yetkilisi ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresine 20'den fazla mayın döşediği bilgisini Kongreye sundu. Bu mayınların bir kısmının küçük teknelerle yerleştirildiği, bir kısmının ise GPS sistemi üzerinden yönlendirildiği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı, petrol ve enerji nakliyatı açısından dünyanın en kritik su yollarından biri olarak kabul ediliyor. İran ile gerilimin tırmanmasından önce, küresel petrol arzının yaklaşık %21'i her gün bu boğaz üzerinden geçiyordu.