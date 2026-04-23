Türkiye- 15 yaş altına sosyal medya yasağı kanunlaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan kanun teklifini kabul etti.

TBMM Genel Kurulunda, sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yeni yasaya göre sosyal medya platformlarının 18 yaş altındaki kullanıcılar için "filtrelenmiş içerik" sunması ve hesap açılışı öncesinde kullanıcı yaşını doğrulamak için katı bir sistem uygulaması gerekiyor.

Yasa ayrıca, reşit olmayanların kullandığı cihazlarda gece saatlerinde internet kullanımına kısıtlama getirilmesini öngörüyor. Aynı zamanda sosyal medya şirketleri, kullanıcıların bu yeni standartlara uyumunu sağlamak için gerekli teknik önlemleri almakla yükümlü kılınıyor.

Kabul edilmesine rağmen yasa, özellikle yaş doğrulama mekanizmalarının teknik işleyişi konusunda bazı eleştirilerle karşılaştı.

Avustralya, Kasım 2024'te benzer bir yasa tasarısını kabul ederek bu adımda dünyada öncü olmuştu. Avustralya'daki yasada yaş sınırı 16 olarak belirlenmiş olup, bu yaşın altındaki çocukların hesap açmasına izin veren şirketlere 33 milyon ABD dolarına kadar ağır para cezaları öngörülüyor.

Bu yasanın amacı da Türkiye'dekiyle benzer şekilde, gençleri dijital dünyanın tehlikelerinden korumak ve internet güvenliği yasalarını sıkılaştırmaktır.