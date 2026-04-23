İngiltere ve Fransa, yasa dışı göçle mücadele için yeni bir anlaşma imzaladı

İngiltere ve Fransa hükümetleri, Manş Denizi üzerinden gerçekleşen yasa dışı geçişleri sınırlandırmak ve göçmen akınını durdurmak amacıyla yeni bir askeri ve güvenlik anlaşması imzaladı.

Fransız Le Monde gazetesinde yer alan AFP kaynaklı habere göre İngiltere Hükümeti, önümüzdeki üç yıl boyunca Fransa'nın yürüteceği çalışmaları desteklemek adına 766 milyon euro tutarında devasa bir bütçe ayırmayı taahhüt etti.

Bu miktarın 580 milyon eurosu garanti edilirken, geri kalan 186 milyon euronun ödenmesi ise güvenlik önlemlerinin göçmen sayısını azaltmadaki başarısına ve somut sonuçlarına bağlandı.

Bugün (23 Nisan 2026, Perşembe), her iki ülkenin içişleri bakanları Fransa kıyılarına gerçekleştirecekleri saha ziyareti sırasında anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşacak.

Plan kapsamında şu adımlar öne çıkıyor:

Personel Takviyesi: 2029 yılına kadar görevli güvenlik personeli sayısının 1400'e çıkarılması hedefleniyor.

Teknolojik Gözetleme: Sınır hattını denetlemek için insansız hava araçları (İHA/Drone) ve helikopterlerden yararlanan özel bir polis birimi kurulacak.

Bu adım, 2025 yılında 41 binden fazla göçmenin yasa dışı yollarla İngiltere'ye ulaşmasının ardından geldi. Londra yönetimi, sığınmacıların otel ve barınma masrafları için günlük milyonlarca sterlin harcanması nedeniyle bütçe ve kamu hizmetleri üzerinde oluşan ağır baskıyı, bu anlaşma sayesinde hafifletmeyi umuyor.