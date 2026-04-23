İslamabad’dan kritik mesaj: ABD-İran müzakerelerinde son durum ne?

1 saat önce

Pakistan İçişleri Bakanlığı, ABD'nin ateşkesi uzatmasını gerilimi azaltmak adına "önemli bir adım" olarak nitelendirirken, kalıcı bir çözüme ulaşmak için diplomatik diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, 23 Nisan 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi uzatmasının gerginliğin düşürülmesi yolunda kritik bir hamle olduğunu belirterek, "İran tarafında da ilerleme kaydedilmesini bekliyoruz." dedi.

Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, anlaşmazlığa kalıcı bir çözüm bulunması için Washington ile Tahran arasındaki diplomatik kanalların açık tutulmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Pakistan, coğrafi konumu ve her iki tarafla olan tarihi bağları nedeniyle, ABD ile İran arasındaki çatışmada ana arabulucu olarak öne çıkıyor. İslamabad yönetimi, gerilimi yatıştırmak için yoğun çaba sarf ederek her iki ülke arasındaki müzakerelerin birçok turuna ev sahipliği yaptı.

Pakistan İçişleri Bakanı'nın bu açıklaması, ABD ve İsrail'in İran'daki bazı nükleer ve askeri tesislere hava saldırıları düzenlemesinin ardından, 2026 yılının başından itibaren Washington-Tahran ilişkilerinin tehlikeli bir boyuta ulaştığı bir dönemde geldi.

Bu arabuluculuk sürecinde, özellikle Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Ordu Komutanı Asım Münir'in belirgin bir rol oynadığı biliniyor.

Edinilen bilgilere göre Şerif ve Münir, diplomasiye daha fazla alan açılması için ABD Başkanı Donald Trump’tan ateşkesin uzatılmasını bizzat talep etmişti.

Pakistan'ın diplomatik girişimleri, her iki tarafı da yeniden müzakere masasına döndürmeyi ve dünya ekonomisi ile bölge güvenliğini sarsacak daha geniş kapsamlı bir savaşı önlemeyi hedefleyerek devam ediyor.