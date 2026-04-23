ABD'li yetkililer: İran’ın askeri gücü iddia edilenden çok daha fazla

18 dakika önce

İstihbarat bilgilerine vakıf olan bazı üst düzey Amerikalı yetkililer, İran İslam Cumhuriyeti'nin hala büyük bir askeri kapasiteye sahip olduğunu açıkladı. Bu durum, Beyaz Saray ve ABD Savaş Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalarla çelişiyor.

Üç Amerikalı yetkili CBS News kanalına yaptıkları açıklamada, nisan ayı başında ateşkes başlayana kadar İran'ın balistik füze stoklarının ve fırlatma sistemlerinin yaklaşık yarısının sağlam kaldığını ve imha edilmediğini belirtti.

Aynı kaynaklar, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin yaklaşık %60'ının, özellikle de sürat teknelerinin hala operasyonel olduğunu ifade etti. Nitekim Trump ekibinin ateşkesi belirsiz bir süreye kadar uzattığını duyurmasının hemen ardından, çarşamba günü İran savaş gemileri Hürmüz Boğazı'ndaki bazı ticari gemilere saldırı düzenlemişti.

Hava kuvvetlerine ilişkin ise Amerikalı yetkililer, "İran savaş uçaklarının yaklaşık üçte ikisinin hala göreve hazır olduğunu" belirtti. Bu bilgiler, ABD ve İsrail'in bir operasyon kapsamında İran içindeki binlerce hedefi vurduğu bir dönemde geldi.

Bu istihbarat raporları, Donald Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in söylemleriyle tamamen zıtlık gösteriyor. Trump, salı günü yaptığı açıklamada, "Onların deniz kuvvetlerini, hava kuvvetlerini ve liderlerini yok ettik." demişti. Hegseth ise operasyonu, "İran ordusunu yıllarca savaşamaz hale getiren tarihi ve devasa bir zafer" olarak nitelendirmişti.

Pentagon, İran’ın klasik deniz kuvvetlerinin çoğunu imha ettiğini söylese de istihbarat yetkilileri, Devrim Muhafızlarının "asimetrik savaş" için tasarlanan deniz kolunun büyük bir kısmının ayakta olduğunu ifade ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğinde sorun çıkaranların da bu birimler olduğu belirtiliyor.

Bu bağlamda Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Direktörü General James Adams, Kongre'ye sunduğu raporda, "İran hala bölgedeki ABD güçlerini ve müttefiklerini tehdit edebilecek binlerce füzeye ve patlayıcı yüklü İHA’lara sahip." sözleri yer aldı.

Bu şüphelere karşı Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, operasyonun başarısını savunarak 40 günden kısa bir sürede İran'a bel büken darbeler vurulduğunu ve ülkenin büyük gemilerinin %92'sinin imha edildiğini savundu. Parnell, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarihteki en büyük deniz gücü imhasıdır." dedi.