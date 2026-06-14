Trump, İran ile nihai mutabakata varıldığını açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile nihai bir anlaşmaya varıldığını ve ilk adım olarak Hürmüz Boğazı'nın derhal uluslararası trafiğe açılması talimatını verdiğini açıkladı.

Donald Trump, kendisine ait "Truth Social" hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, Tahran yönetimiyle yürütülen müzakerelerin başarıyla sonuçlandığını belirterek, anlaşma kapsamında ABD’nin bölgedeki deniz ablukasının derhal kaldırılması talimatını verdiğini duyurdu.

Bu tarihi adımın bölgeye gerçek barış ve istikrar getireceğini vurgulayan Trump, "Birçok başkan İran ile barış yapmaya çalıştı ama benden öncekilerin hepsi başarısız oldu. Bölge liderleri, nihayet kendilerine gerçek barış yolunda yardımcı olabilecek bir başkan buldular." ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmanın resmi imza töreninin cuma günü yapılacağını ve Hürmüz Boğazı’ndaki mayın temizleme çalışmalarının ardından enerji akışının normale döneceğini sözlerine ekledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yoğun müzakereler sonucunda ABD ve İran’ın çatışmaları sona erdirecek nihai mutabakata vardığını teyit etti. Şerif, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sürece katkı sağlayan Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye’ye teşekkür eden Şerif, bu hafta boyunca teknik heyetlerin İsviçre'deki tören öncesi hazırlık toplantıları yapacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de varılan mutabakatı "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak nitelendirdi. Garibabadi, başta Lübnan cephesi olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve kalıcı olarak durdurulacağını, ABD deniz ablukasının ise an itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.

Garibabadi ayrıca, ABD’nin taahhütlerini yerine getirmesinin ardından 60 günlük yeni bir müzakere sürecinin başlayacağını duyurdu.

İranlı yetkili, İran’ın askeri hazırlığının ABD’yi geri adım atmaya zorladığını iddia ederek, "Bu mutabakatla savaşı bitirme sözü verdiler; ancak silahlı kuvvetlerimiz her türlü komploya karşı teyakkuzda kalacaktır." dedi.