NYT: İran, İsrail’e yönelik saldırı planını iptal etti

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New York Times (NYT) gazetesi, İran’ın İsrail’e yönelik saldırı planını, ABD Başkanı Donald Trump’ın devreye girmesiyle iptal ettiğini ileri sürdü.

NYT'nin haberine göre kimliğinin açıklanmasını istemeyen üç İranlı yetkili; Tahran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirmeyi planladığı saldırıdan vazgeçtiğini doğruladı. Haberde, bu kararın alınmasında Donald Trump’ın arabulucular vasıtasıyla Tahran’a gönderdiği "itidal" mesajının etkili olduğu kaydedildi.

Gazete, saldırı planının iptal edilmesinden önce Tahran’daki karar alma merkezlerinde sert tartışmaların yaşandığını bildirdi.

Saldırı iptali haberi, İran kanadından gelen çok sert açıklamaların ardından geldi. İran dini lideri Ali Hamaney’in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, dün (14 Haziran 2026 Pazar), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’in Beyrut saldırısını "stratejik bir hata" olarak nitelendirmişti.

Velayeti, "Saldırı emri verildi; füze rampaları hazırlandı." diyerek, İsrail’in Lübnan’daki saldırganlığını durdurmaması halinde Hürmüz ve Babülmendep boğazlarının kapatılarak küresel ekonominin felç edileceği tehdidinde bulunmuştu.

Bölgedeki gerilim, dün öğleden sonra İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Hizbullah mevzilerini bombalamasıyla zirveye tırmanmıştı.