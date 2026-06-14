Keldani Kilisesi Patriği: Kürdistan Bölgesi birlikte yaşam konusunda dünyaya örnek bir modeldir

1 saat önce

Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paul III Nona, Kürdistan Bölgesi ve Erbil’in farklı din ile inanç gruplarının barış içinde bir arada yaşadığı küresel bir merkez olduğunu vurgulayarak, bölgenin bu alandaki tecrübesinin dünya çapında örnek alınması gerektiğini belirtti.

Kurdistan24’e özel açıklama yapan Patrik Mar Paul III Nona, Erbil’in tarihi önemine dikkat çekerek, "Erbil, Hristiyanlar için çok kadim ve stratejik bir şehirdir. Burada farklı inançlar ve topluluklar tam bir huzur ve uyum içinde yaşamlarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin toplumsal barışı derinleştirme çabalarını takdirle karşıladığını belirten Patrik Nona, "Hristiyanlar terör tehdidi nedeniyle yerlerinden edildiklerinde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, kapılarını açıp onlara sahip çıktı. Bu, her zaman takdirle anılması gereken tarihi bir gerçektir." dedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenlik ve istikrar ortamının gelecek için umut verici olduğunu ifade eden Keldani Patriği, "Başbakan Mesrur Barzani, tüm inanç ve etnik grupların haklarını güvence altına almak için büyük bir kararlılıkla çalışıyor. Bu çabalar, Kürdistan’ı toplumsal eşitlik konusunda öncü bir konuma getirmiştir," şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürünün sadece bölge için değil, tüm dünya için bir başarı hikayesi olduğuna dikkat çeken Mar Paul III Nona, Kürdistan Bölgesi ve Erbil’in farklı din ile inanç gruplarının barış içinde bir arada yaşadığı küresel bir merkez olduğunu vurgulayarak, bölgenin bu alandaki tecrübesinin dünya çapında örnek alınması gerektiğini belirtti.