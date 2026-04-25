Seraya Selam, Kerbela’daki tüm faaliyetlerini askıya aldı

Sadr Hareketi’nden ayrılan "Ezheriler" adlı grup ile hareketin askeri kanadı olan Seraya Selam arasında yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle, Seraya Selam Kerbela'daki tüm merkez ve karargahlarını kapatarak faaliyetlerini tamamen askıya aldı.

Haber kaynaklarına göre dün gece Kerbela şehir merkezindeki Hur bölgesinde Seraya Selam üyeleri ile Sadr Hareketi’nden ayrılan Ezheriler grubu arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Çatışmaya ilişkin bazı kaynaklar, hayatını kaybeden kişinin Seraya Selam’ın Kerbela Tugayı Güvenlik Koordinasyon Sorumlusu Muhammed Cemil Abudi olduğunu iddia etti.

Çatışmanın ardından Ezheriler grubu üyeleri bilinmeyen bir yöne kaçarken, olayla ilgili henüz kimse gözaltına alınmadı. Aynı zamanda çatışmanın arkasındaki asıl neden de henüz açıklanmadı.

Gerginliğin ardından Seraya Selam Cihadi Yardımcısı bir bildiri yayımlayarak, kamu yararı ile kutsal Kerbela ilinin güvenlik ve istikrarının korunması amacıyla Seraya Selam’ın ildeki tüm merkez ve karargahlarını kapattığını belirtti.

Bildiride ayrıca, güvenlik kurumlarının yasaları uygulaması ve bu "çirkin eylemi" gerçekleştirenlerin cezalandırılması için faillere karşı sert önlemler alması gerektiği vurgulandı.

Sadr Hareketi, 13 Eylül 2024 tarihinde Ezheriler grubunu askeri kanadı olan Seraya Selam bünyesinden ihraç etmişti. O dönemde federal güvenlik kurumlarına gönderilen resmi yazıda, Ezherilerin Sadr Hareketi ve Seraya Selam ile hiçbir bağının kalmadığı, bu grubun ulusal güvenliği bozmaya yönelik eylemlerinden sorumlu olunmadığı bildirilmişti.