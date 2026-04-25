Filistin’de kritik gün: 20 yıl sonra ilk kez sandık başına gidiliyor

3 saat önce

Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesinde, bugün, belediye seçimleri için oy verme işlemi başladı. Bu, Gazze savaşından bu yana gerçekleştirilen ilk seçim süreci olma özelliğini taşıyor.

Ramallah'taki Yüksek Seçim Komisyonu'na göre Batı Şeria'da yaklaşık 1,5 milyon, Deyr el-Belah'ta ise 70 bin kişi oy kullanma hakkına sahip. Bugün, (25 Nisan Cumartesi günü) oy verme merkezleri sabah saat 07:00 itibarıyla kapılarını açtı. Sandıkların Batı Şeria’da saat 19:00’da, Deyr el-Belah’ta ise saat 17:00’de kapatılması planlanıyor. Gazze’deki erken kapanışın nedeni, bölgedeki elektrik kesintileri nedeniyle oy sayım işleminin gün ışığında yapılmak istenmesi.

Seçime katılan listelerin çoğu Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi’ne yakın isimlerden veya bağımsız adaylardan oluşuyor. Gazze’nin bir kısmını kontrolünde tutan Hamas hareketinin ise yarışta herhangi bir listesi bulunmuyor. Nablus ve Ramallah gibi şehirlerde sadece tek bir listenin sunulmuş olması, bu listelerin oylama yapılmadan otomatik olarak zafer kazanacağı anlamına geliyor.

Tulkerm şehrinden bir iş insanı olan Mahmud Bedir, "Bu seçim dünya medyası için sadece bir görüntüden ibaret; çünkü gerçekte şehri İsrail yönetiyor ve adaylar bir değişim gerçekleştiremez." değerlendirmesinde bulundu. Buna karşın, Gazze’de yaşayan 25 yaşındaki Ferah Şaas heyecanla oyunu kullanarak, bu seçimin tüm felaketlere rağmen Filistinlilerin Gazze Şeridi’ndeki varlığının bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Bu, 2006 yılından bu yana Gazze’de gerçekleştirilen ilk oylama. Siyaset uzmanı Cemal Fadi, "Deyr el-Belah’taki seçimler Filistin yönetimi için bir test niteliğinde, çünkü buradaki nüfus savaş nedeniyle yerinden edilmedi." dedi. Öte yandan, 90 yaşındaki Mahmud Abbas ise 20 yıldır seçim yapılmaksızın iktidarda kalmaya devam ediyor.

Komisyon Sözcüsü Ferid Taamallah, merkezlerdeki görevlilerin sivil toplum kuruluşlarından seçildiğini açıkladı. Gazze’de ise Hamas polisi, süreci korumak amacıyla Deyr el-Belah’taki 12 merkez çevresinde sivil kıyafetli ve silahsız şekilde konuşlandırıldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler temsilcisi Ramiz Berov, sürecin organizasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunu Filistinliler için önemli bir fırsat olarak nitelendirdi.