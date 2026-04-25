Irak’ta hükümet krizi: Maliki’nin evinde sürpriz toplantı

Irak’ta yeni hükümeti kurma süreci için tanınan anayasal sürenin son gününde, Koordinasyon Çerçevesi içerisindeki krizin aşılması amacıyla Nuri el-Maliki’nin evinde kritik bir zirve gerçekleştirildi. Maliki ve Sudani arasındaki rekabet nedeniyle defalarca ertelenen başbakanlık düğümünü çözmek için Basim el-Bedri ismi üzerinde yeni bir formül geliştirilirken, koalisyon ortakları arasında bakanlıkların dağılımı ve geçmiş dosyaların açılmaması konularında kritik bir mutabakata varıldığı öğrenildi.

Bilgi sahibi siyasi bir kaynak, bugün (25 Nisan 2026 Cumartesi) yaptığı açıklamada, 24 Nisan Cuma gecesi geç saatlerde Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki’nin evinde bir toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi. Toplantıya Nuri el-Maliki, Amir Fayez, Muhsin Mendelavi ve Ebu Ala el-Velai katıldı. Görüşmenin odağında hükümetin kurumu ve bakanlıkların dağılımı yer aldı.

Toplantının öne çıkan başlıkları ve sunulan yeni öneriler arasında, cumartesi akşamı gerçekleştirilecek Koordinasyon Çerçevesi toplantısında, Basim el-Bedri'nin başbakanlık makamı için aday gösterilmesinin teklif edileceği, bu adaylık teklifine karşılık, Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki İnşa ve Kalkınma Koalisyonu’na; biri egemen (stratejik) olmak üzere toplam beş bakanlık ve bir başbakan yardımcılığı makamı tahsis edileceği yer almakta.

Ayrıca toplantıda; önceki hükümetlere ait dosyaların soruşturmaya açılmaması ve Irak'ın bölge ülkeleriyle olan ilişkilerinin geliştirilmesi hususlarında mutabakata varıldığı bildirildi.

Bilgilere göre katılımcılar, cuma günü Humam Hammudi’nin konutunda yapılan toplantıda isimleri geçen Haydar el-İbadi, Adnan Zurfi ve Muhammed Sahip Derraci gibi adaylara ise destek vermemiştir.

Bu hareketlilik, Koordinasyon Çerçevesi’nin Maliki ve Sudani arasındaki rekabet nedeniyle bir aday üzerinde anlaşamaması üzerine geldi. Taraflar şu an ciddi bir iç ve dış baskı altında bulunuyor. Özellikle Nizar Amedi’nin cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, en büyük blokun adayını belirlemesi için tanınan anayasal süre bugün (Cumartesi) sona eriyor.

24 Nisan 2026 Cuma günü, Koordinasyon Çerçevesi üyeleri başbakan adayını netleştirmek amacıyla İslami Yüksek Konsey lideri Humam Hammudi'nin Ofisinde toplanmıştı.

Ancak Koordinasyon Çerçevesi, nihai bir anlaşmaya varılamamasının nedenini belirtmeden, aday isminin netleştirilmesi ve açıklanması sürecini Cumartesi gününe erteleme kararı almıştı.

Daha önce Koordinasyon Çerçevesi, geçtiğimiz cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri yapılan üç ayrı toplantıda da başbakan adayı üzerinde uzlaşmaya varamamış, bu nedenle meselenin çözümü cuma gününe bırakılmıştı.