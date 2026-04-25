Hizbullah yetkilisi: Lübnan ve İsrail arasındaki müzakereler başarılı olmayacak

Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, Lübnan’da bir iç savaş çıkarmaya yönelik dış kaynaklı bir komplo konusunda sert bir uyarıda bulunurken, İsrail ile her türlü doğrudan müzakereyi kesin bir dille reddetti.

Bugün, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü, Lübnan Hizbullahı Yüksek Siyasi Konsey Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, Washington'da ABD arabuluculuğunda Lübnan ve İsrail hükümetleri arasında yürütülen müzakerelere ilişkin Kurdistan24’ün sorularını yanıtladı.

Kamati, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, İsrail ile doğrudan müzakereleri her ne suretle olursa olsun reddettiklerini belirterek, bu adımın "düşmanı tanımak" anlamına geleceğini ve Parlamentonun bu ülkeye yönelik boykot yasasına aykırı olduğunu vurguladı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin de doğrudan görüşmelere karşı olduğunu ve yalnızca dolaylı süreçleri desteklediğini ifade eden Kamati, Lübnan Hükümetinin elinde güçlü bir kart olmadan masaya oturduğunu, bu nedenle mevcut müzakerelerin başarısız olacağını savundu.

Hizbullah yetkilisi, İsrail ve ABD üzerindeki diplomatik baskıların son 15 ayda tamamen başarısız olduğunu ve aynı deneyimin tekrarlanmaması gerektiğini dile getirerek, "Artık sessiz kalmayacağız, İsrail’in ihlallerine nereden gelirse gelsin karşılık vereceğiz." dedi.

Konuşmasının devamında, Lübnan topraklarının tamamen özgürleşmesine kadar mücadelenin süreceğini kaydeden Kamati, "1982 deneyimi, işgalin müzakere masasında değil, ancak güçle yenilebileceğini kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Silah meselesine de değinen yetkili, dış müdahaleye izin vermeyeceklerini, bu konunun diğer ülkelerin müdahalesi olmadan sadece iç güçler ve Lübnan ordusu arasında çözülebileceğini ekledi.

Son olarak Lübnan’da iç karışıklık çıkarmaya yönelik tehlikeli bir planın varlığına dikkat çeken Kamati, ABD Başkanı Donald Trump’ı sivil ölümlerinin ortağı ve "düşman" olarak gördüklerini beyan etti.

Trump’tan Ateşkesin Uzatılması Hamlesi

Öte yandan, 24 Nisan 2026 Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, "Truth Social" hesabından yaptığı paylaşımda, Beyaz Saray'da İsrail ve Lübnanlı temsilcilerle çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve Lübnan Büyükelçisi Michael Issa da katıldı.

Trump, görüşmenin olumlu geçtiğini ve ABD'nin Hizbullah’a karşı Lübnan’ın egemenliğini korumasına destek vereceğini belirtti. Toplantı sonucunda, İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkesin üç hafta daha uzatılmasına karar verildi. Yaklaşık iki haftadır yürürlükte olan ateşkese rağmen, İsrail’in Hizbullah mevzilerini bombalaması ve Hizbullah’ın füze/İHA saldırılarıyla karşılık vermesi nedeniyle ihlaller günlük olarak devam ediyor.

Hizbullah’ın İran Savaşındaki Rolü

28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarında İran Dini Lideri Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından, Lübnan Hizbullah’ı 2 Mart 2026 itibarıyla resmen savaşa dahil oldu.

Hamaney’in öldürülmesine tepki olarak ve İran’a destek amacıyla saldırılarını yoğunlaştıran Hizbullah, İsrail’in kuzeyine, özellikle Hayfa yakınlarındaki askeri üslere yüzlerce füze ve İHA fırlattı. Sadece Mart 2026 boyunca Hizbullah ve İran, İsrail’e karşı toplamda 850’den fazla saldırı düzenledi. Aynı dönemde Yemen’deki Husiler de İsrail’e yönelik operasyonlarını İran ve Hizbullah ile doğrudan koordinasyon içinde yürüttüklerini açıklamıştı.