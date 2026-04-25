Kürdistan Bölgesi'ne 50 günde 809 saldırı: Medya ve Bilgi Ofisi rakamları açıkladı

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının neden olduğu can ve mal kayıplarına ilişkin istatistikleri yayımladı. Buna göre, 50 gün içinde Kürdistan Bölgesi'ne yönelik toplam 809 saldırı gerçekleştirilirken, saldırıların merkezinde başkent Erbil yer aldı.

Medya ve Bilgi Ofisi tarafından paylaşılan verilere göre bu yıl 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana, Kürdistan Bölgesi'ne çeşitli ve asılsız bahanelerle defalarca füze ve İHA saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda sivil yerleşim alanları, vatandaşların can ve mal güvenliği ile özel sektör doğrudan hedef alındı.

Kayda geçen verilere göre Kürdistan Bölgesi, savaşın bir tarafı olmamasına ve tarafsızlığını korumasına rağmen, can ve mal kaybının en yüksek olduğu bölgeler arasında ilk sırada yer alıyor. Saldırılar neticesinde 20 kişi şehit oldu, 123 kişi yaralandı. Ayrıca yüzlerce vatandaşın evi, iş yeri ve aracı maddi hasar gördü.

Savaşın başlangıcından itibaren dünya kamuoyu bu saldırıları sürekli olarak kınadı. Faillerin cezalandırılması, haksız saldırıların durdurulması ve gerek Kürdistan Bölgesi gerekse Irak'ın egemenliğinin korunması için Bağdat yönetimine defalarca çağrıda bulunuldu.

Füze ve İHA saldırılarından kaynaklanan sivil zararların büyük çoğunluğunun Erbil il sınırlarında meydana geldiği kaydedildi.

Dağılım şu şekildedir:

Erbil ili: 726 vatandaşın evi, binası, aracı veya iş yeri zarar gördü.

Süleymaniye ve Halepçe illeri: Sivil yerleşim birimlerine yönelik 24 saldırıda onlarca vatandaş maddi kayba uğradı.

Duhok ili: Özel sektör şirketlerine ve vatandaşların mülklerine yönelik 13'ten fazla saldırı düzenlendi.

Soran Bağımsız İdaresi: Saldırılar nedeniyle 35 vatandaşın evi, binası, aracı veya iş yeri hasar gördü.