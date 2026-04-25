Arakçi'nin İslamabad ziyaretinin amacı belli oldu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD heyetiyle herhangi bir doğrudan görüşme yapılacağını reddederek, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İslamabad ziyaretinin temel amacının, Tahran'ın mesajlarını Pakistanlı yetkililer aracılığıyla iletmek olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü, "X platformu" üzerinden yayınladığı mesajda, ülkelerinin resmi heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, İslamabad'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarını değerlendirmek üzere üst düzey Pakistanlı yetkililerle bir araya geleceğini bildiren Bekayi, Arakçi'nin ziyaretinin ana hedefinin, "ABD tarafından dayatılan savaşı sona erdirmek ve bölgeye barışı geri getirmek" olduğunu dile getirdi.

Washington ile doğrudan müzakere ihtimaline değinen Bekayi, Tahran ile ABD arasında herhangi bir toplantı planı bulunmadığını, İran’ın tüm not ve mesajlarının karşı tarafa iletilmek üzere Pakistanlı yetkililere teslim edileceğini vurguladı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 24 Nisan Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın İran ile yapılacak müzakerelere katılmak üzere 25 Nisan Cumartesi günü Pakistan’a ulaşacaklarını bildirmişti.

Müzakerelerin bir önceki turuna başkanlık eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılımı hakkında da konuşan Beyaz Saray Sözcüsü, "Eğer müzakereler yeterli düzeyde verimli geçerse, Vance de sürece dahil olmak üzere İslamabad'ı ziyaret edecektir." ifadelerini kullanmıştı.