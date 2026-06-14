Galibaf: ABD, İsrail'e yeşil ışık yakarak hiçbir şey elde edemez

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail’in Beyrut’un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, ABD'nin İsrail'e yeşil ışık yakarak, herhangi kazanım elde edemeyeceğini söyledi.

Muhammed Bakır Galibaf, bugün (14 Haziran 2026 Pazar) X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye mahallesine yönelik İsrail saldırılarını kınadı.

İranlı yetkili, saldırıların arkasında ABD’nin onayı ve "yeşil ışığının" olduğunu iddia etti.

Galibaf, mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Siyonistlerin Dahiye’ye yönelik saldırıları bir kez daha kanıtlamıştır ki; ABD ya verdiği sözleri tutma niyetine sahip değil ya da buna gücü yetmiyor. Siyonist rejime yeşil ışık yakarak herhangi bir kazanım elde edemezsiniz. 'İyi polis, kötü polis' oyununun devri artık kapanmıştır."

İranlı yetkili ayrıca, ABD’nin taahhütlerini yerine getirme iradesi yoksa, diplomatik çözüm yollarından bahsetmenin bir sonuç vermeyeceğini ve bu yolun artık çıkmaza girdiğini vurguladı.

Bugün öğleden sonra, İsrail savaş uçakları Beyrut’un Dahiye bölgesine bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ortak bir açıklama yaparak operasyonun sorumluluğunu üstlendiklerini duyurdu.

Bu saldırı, bölgedeki gerilimi en üst düzeye çıkaran bir dönemde gerçekleşti.