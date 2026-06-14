Arakçi: Bölgesel güvenlik, İran’ın göz ardı edilmesi üzerine inşa edilemez

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bölgesel güvenliğin İran’ın dışlanarak inşa edilemeyeceğini vurgulayarak, bölge ülkelerine "ortak çıkarlar" ve "iş birliği" çağrısında bulundu.

Başkent Tahran’da din adamlarıyla bir araya gelen Arakçi, "Bölgesel güvenlik, İran’ın dışlanması ya da göz ardı edilmesi üzerine inşa edilemez. Kalıcı güvenlik ve ekonomik kalkınma, ancak İran dahil tüm aktörlerin dahil olduğu bir karşılıklı anlayışla mümkündür. Bölge ülkeleri de artık bu gerçeği daha net bir şekilde kavramaktadır." diye konuştu.

Diplomasinin gücünü ulusal birlikten aldığını savunan Arakçi, halkın hükümete verdiği desteğin uluslararası müzakere masasında Tahran’ın elini güçlendirdiğini belirtti.

Savaş tehditleri ve baskılar karşısında "halkın sergilediği direncin" dünyaya açık bir mesaj olduğunu ifade eden Bakan, "İran halkı, tehditler karşısında her zamankinden daha kararlı ve birlik içindedir." dedi.