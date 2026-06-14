Irak Başbakanı'dan Washington ziyareti: Masada ekonomi ve güvenlik var

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi’nin temmuz ayı ortasında ABD'ye gerçekleştireceği resmi ziyaretin gündemini ekonomi ve güvenlik konularının oluşturacağı belirtildi.

Ali Zeydi, ekonomik ve güvenlik dosyalarını masaya yatırmak üzere önümüzdeki temmuz ayının ortasında Washington’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret, Irak Hükümetindeki boş bakanlık koltuklarının doldurulması tartışmalarının gölgesinde gerçekleşiyor.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, bugün (14 Haziran 2026 Pazar), Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, ziyaretin öncelikli hedefinin ekonomik ilişkiler olduğunu belirtti.

Abudi, "Başbakan’ın Washington temaslarında, Bağdat-Washington ilişkilerinin geliştirilmesi ve güvenlikten silah kontrolüne kadar pek çok alanı kapsayan Stratejik Çerçeve Anlaşması’nın aktif hale getirilmesi ana gündem maddesi olacak." dedi.

Ziyaretin sadece siyasi değil, geniş bir ekonomik boyutu da bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Başbakan Zeydi’ye, hem federal hükümetten hem de Kürdistan Bölgesi’nden bir grup yatırımcı ve iş insanı eşlik edecek. Bu heyet, Amerikalı muhataplarıyla bir dizi toplantı gerçekleştirecek.