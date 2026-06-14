Trump: İsrail, Beyrut'a saldırı gerçekleştirmemeliydi

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıyı eleştirerek, tarafların İran ile "tarihi bir anlaşmaya" çok yakın olduğu bir dönemde bu saldırının gerçekleşmemesi gerektiğini söyledi.

Donald Trump, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik son hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, saldırının zamanlamasının bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğini belirtti. Trump, kendisine ait Truth Social üzerinden yayımladığı mesajda İsrail’in Beyrut saldırısının uygun olmayan bir zamanda yapıldığını vurguladı. İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu hatırlatan Trump, ancak bu son saldırının stratejik bir getirisi olmadığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in kendini savunma hakkı vardır; ancak bu sabahki saldırı çok anlamsızdı. Böylesine önemli bir anlaşma süreci bu şekilde sabote edilmemeliydi."

Dünyanın, hem bölge geneline hem de Lübnan’a huzur getirecek tarihi bir anlaşmanın eşiğinde olduğunu belirten Trump, tüm taraflara itidal çağrısında bulundu. "Herkes geri adım atmalı." diyen Başkan Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail artık Lübnan’ın hiçbir noktasına saldırmamalıdır. Aynı şekilde Hizbullah ve diğer taraflar da İsrail’e yönelik saldırılarını durdurmalıdır."