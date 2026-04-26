DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan iktidara "somut adım" çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, muhalefet üzerindeki baskıların arttığına dikkat çekerek iktidara barış ve demokrasi için "somut adım" çağrısında bulundu.

Tülay Hatimoğulları, 26 Nisan 2026 Cumartesi günü, Adana 5. Olağan İl Kongresinde gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamalara değinen Hatimoğulları, "Seçilmişlere yargı yoluyla uygulanan baskıları asla kabul etmiyoruz. Bu, yurttaşın seçme ve seçilme hakkına saldırıdır." dedi.

Hatimoğulları, ESP üyelerinin tutuklanmasına da tepki göstererek tüm siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep etti.

Devam eden barış süreciyle ilgili somut adımların atılması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Barışın kalıcılaşması için PKK’yi de içerecek bir çerçeve yasanın çıkmasını tüm Türkiye bekliyor. İktidar bu konuda somut adım atmalı."

Tülay Hatimoğulları, "AYM ve AİHM kararları uygulanmalı; Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Can Atalay ve Osman Kavala gibi isimler derhal serbest bırakılmalıdır." diye konuştu.

Kayyum atamalarını demokrasinin önündeki en büyük engellerden biri olarak tanımlayan Hatimoğulları, kayyum yasasının lağvedilmesini ve görevden alınan DEM Parti ile CHP belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesini istedi.