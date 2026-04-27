Başbakan Barzani'den Kerkük'teki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kerkük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralananlara gerekli tıbbi yardımın sağlanması için Sağlık Bakanlığı ve ilgili taraflara talimat verdiğini söyledi.

Başbakan Barzani, dün (26 Nisan 2026 Pazar), Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlanması için Sağlık Bakanlığı ve ilgili taraflara talimat verdiğini belirten Mesrur Barzani, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifa diledi.

Dün Kerkük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.