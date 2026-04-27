BCF: Trafik kazasındaki yaralılara her türlü yardıma hazırız

2 saat önce

Barzani Yardım Vakfı (BCF), Kerkük'te meydana gelen trafik kazasyla ilgili yayımladığı açıklamada, olay yaralılara her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

BCF Kerkük Ofisinden yapılan açıklamada, "Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Açıklamada, BCF'nin her zamanki gibi, insani ve milli görevleri temelinde Kerkük'ün sevgili vatandaşlarının hizmetkarı olduğunu düşündüğü belirtildi.

BCF'nin Kerkük halkına yardım etmek ve destek olmak için elinden gelenin en iyisini yapacağı vurgusunun yapıldığı açıklamada, "Bu trajedinin etkilerinin üstesinden gelmek için gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." sözlerine yer verildi.

Dün (26 Nisan 2026 Pazar), Kerkük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.