Erbil Kalesi’ni canlandırma görevi yeniden Falah Hasan’a verildi

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla, Falah Hasan, Erbil Kalesi’ni Canlandırma Yüksek Komisyonu Başkanı olarak yeniden görevlendirildi.

Mesrur Barzani’nin talimatıyla, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, Erbil Kalesi’ni Canlandırma Yüksek Komisyonu Başkanlığı görevi vekaleten yeniden Falah Hasan’a tevdi edildi.

Falah Hasan, daha önce de bu görevi vekaleten yürütmüş olup aynı zamanda Kürdistan Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanıdır.

Falah Hasan’ın bu göreve yeniden atanması, Erbil Kalesi’nin restorasyon projelerini ilerletmek ve kaleyi turistlerin ziyaretine daha fazla açmak amacını taşımaktadır.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Erbil Kalesi, kadim bir tarihe sahiptir. Kale, 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, kalenin önemli bir turizm merkezine dönüşmesi için hamam, cami ve diğer tarihi bölümlerin restorasyonuna yönelik adımlar atmaya devam etmektedir.

Bu görevlendirmenin, kalenin arkeolojik altyapısına daha fazla önem verilmesi ve hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisinin çekilmesi hedefleri doğrultusunda yapıldığı belirtildi.