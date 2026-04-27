Galibaf'tan birlik mesajı: Düşmanlarımız hayal kırıklığına uğradı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, halkının direnişini ve vatanseverliğini överek, "İran'ın düşmanları bu birliktelik karşısında hayal kırıklığına uğramıştır." dedi.

Muhammed Bakır Galibaf, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü yayınladığı mesajında, ülkesinin halk desteğine ve iç gücüne vurgu yaptı.

"Vatanı korumak için canlarını feda etmeye hazır olan o 30 milyon fedakar insandan biri olmaktan gurur duyuyorum." diyen Galibaf, mesajının devamında, "Yüce İran halkının özverisi, düşmanları umutsuzluğa ve şaşkınlığa sürüklemiştir." ifadesini kullandı.

Galibaf ayrıca, İran halkının tarihte her zaman onuruyla anılacağını ve ülkenin, kendisini koruyan cesur ve vatansever evlatlarına her zaman güveneceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı’nın bu mesajı, İranlı üst düzey yetkililerin, dış baskılara karşı halkın gücünü temel bir kalkan olarak vurguladığı bir dönemde geldi.