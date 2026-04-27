Başbakan Barzani’nin yardımları Kerkük’teki kazada yaralananlara ulaştırıldı

42 dakika önce

Hiwa Ahmed, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi temsilen, Kerkük’te meydana gelen trajik kazada yaralanan ve hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Mesrur Barzani’nin özel yardımlarını ve hediyelerini yaralılara ulaştıran Hiwa Ahmed, şunları ifade etti:

"Başbakan, yaralıların yurt içinde veya yurt dışında ihtiyaç duydukları her türlü tedavinin sağlanması için Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm sağlık kurumlarının teyakkuzda olması talimatını verdi."

Ahmed, Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı ve Erbil Valiliğinin yaralıların durumunu yakından takip etmekle görevlendirildiğini belirtti.

Kerkük'teki bileşenler arasındaki kardeşlik ruhuna vurgu yapan Hiwa Ahmed, "Kürt, Arap ve Türkmenlerin acısı bizim için birdir. Zor zamanlarda birbirimize destek olmak insani ve ulusal görevimizdir." dedi.

Dün Kerkük’te meydana gelen trafik kazasında 8 vatandaş hayatını kaybetmiş, 20’den fazla kişi de yaralanmıştı. Bu ziyaret, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin hiçbir ayrım gözetmeksizin mağdurlara yardım etme çabaları kapsamında gerçekleştirildi.