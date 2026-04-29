İran'dan ABD'ye "yeni silah" tehdidi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkelerine yönelik olası yeni bir saldırı durumunda ABD güçlerine karşı "yeni kapasitelerini" kullanma tehdidinde bulundu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Siyasi İşler Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Minab şehrinde yaptığı konuşmada, "Eğer ABD bir yanlış anlama içerisine girer ve İran'a bir kez daha saldırırsa, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri bu kez yeni yeteneklerini devreye sokacaktır." dedi.

Kuvvetlerinin her türlü tehdide karşı tam teyakkuz halinde olduğunu belirten Ekberzade, "Devrim Muhafızları, hedeflerin tespit edilmesi konusunda yeni kabiliyetlere sahiptir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Tahran'a karşı herhangi bir askeri eylemde bulunması durumunda, bu yeni teknolojilerin İran güçlerine "dev uçak gemilerini yakma ve işlevsiz hale getirme" imkanı tanıyacağını vurgulayan Ekberzade, saldırıların tekrarlanması halinde Tahran'ın farklı savunma cephelerinde diğer güç araçlarına başvuracağını da sözlerine ekledi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirmiş; saldırıda ülke lideri ve birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti. Ardından İran, füze ve dronelarla ABD ile İsrail mevzilerini bombalamış, sonrasında ise Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere kapatmıştı. 39 gün süren ve binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaların ardından ABD, İran limanlarına ambargo uygulayarak Tahran'ın petrol ihracatını engellemişti.