ABD'den başbakan adayı Ali Zeydi'ye destek mesajı

3 saat önce

ABD'nin Irak'taki diplomatik temsilciliği, hükümet kurma çalışmalarında yeni bir döneme giren Bağdat yönetimine destek mesajı yayımlayarak, Başbakan adayı Ali Zeydi’ye olan güvenini tazeledi.

ABD’nin Irak'taki diplomatik temsilciliğinin sosyal medya platformu X üzerinden 29 Nisan 2026 Çarşamba günü yayımlanan mesajda, "ABD, Zeydi'nin Irak halkının daha parlak ve huzurlu bir gelecek beklentilerini karşılayabilecek bir hükümet kurma çabalarını desteklemektedir." denildi.

Mesajda ayrıca, ortak hedeflere ulaşma yolunda ABD'nin Irak halkına olan bağlılığı ve dayanışması bir kez daha vurgulandı.

Irak'ın egemenliğinin korunması, güvenliğin pekiştirilmesi, terör tehditlerinin bertaraf edilmesi ve güçlü bir ekonominin inşa edilmesinin öncelikli başlıklar olduğu da belirtildi.

ABD elçiliği, bu adımların hem Amerikan hem de Irak halkı için somut kazanımlar ve ortak faydalar sağlamasını temenni etti.

27 Nisan 2026 Pazartesi günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi gruplar arasında uzlaşı sağlanamaması üzerine, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile birlikte yeni başbakan adayını belirleme görevinin kendilerine verildiğini açıklamıştı.

Sudani, "Ali Zeydi'nin adaylığı, benimle Maliki arasındaki mutabakatla gerçekleşmiştir." diyerek, bu önerinin Koordinasyon Çerçevesi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini belirtmişti.