Üç otomobil markası Kürdistan Bölgesi'nde üretime başlayacak

3 saat önce

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren üç Çinli şirketin yakında Kürdistan Bölgesi'nde üretime başlayacağı bildirildi.

Şehirler ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Dr. Piştiwan Heme Said, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nde yabancı şirketlerin yatırım seviyesinin çok iyi olduğunu ve yatırım yasasının uluslararası yatırımcıları çekmek için önemli etken olduğunu belirtti.

Heme Said, Kürdistan Bölgesi'nde yabancı şirketlerin yatırım hacminin 11 milyar dolara ulaştığını ve bunun 54 farklı proje çerçevesinde uygulandığını söyledi.

Otomotiv sektörüyle ilgili olarak Şehirler ve Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü, bölgede Çin menşeli otomobillere artan ilgi nedeniyle Çinli şirketlerin otomotiv fabrikaları kurmaya ilgi gösterdiğini açıkladı.

Bu bağlamda üç farklı proje sunulduğunu ve projelerin Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından onaylandığını belirten Heme Said, şu anda çalışmalara başlamak için uygun alanların belirlenmesi aşamasında olduklarını vurguladı.

Söz konusu projelerin sadece ülkenin ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacağına, aynı zamanda vatandaşlar için büyük bir iş fırsatı kaynağı olacağına dikkat çeken yetkili, Kürdistan Bölgesi'nde ekonomik altyapının geliştirilmesi için önemli bir adım atıldığını sözlerine ekledi.