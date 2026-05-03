Rapor: Irak'ta elektrik krizi bu yaz zirveye çıkacak

Uluslararası Enerji Platformu, son raporunda, yaz aylarında Irak'ta elektrik krizinin çok kötü boyutlara ulaşacağı konusunda uyarıda bulundu.

Platform tarafından yapılan araştırmaya göre Irak'ın 40 MW'a ihtiyaç duyarken, Ocak 2026 tarihinden itibaren elektrik üretim seviyesi 29 MW'a ulaşmış durumda.

Irak ayrıca, ABD şirketi General Electric ve Almanya'nın Siemens şirketiyle iş birliği içinde hayata geçirilecek 15 güneş enerjisi projesiyle 7500 MWS elektrik üretmeyi planlıyor.

Raporda, komşu ülkelerle iş birliği çabalarının devam ettiği ancak teknik ve finansal engellerin bu çabaları aksattığı belirtilirken, Irak'ın petrol gelirlerinin savaş ve 28 Şubat'ta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması nedeniyle yüzde 90 oranında düştüğü kaydedildi.

Verilere göre İran'ın Irak'a doğal gaz ihracatı geçen hafta günlük 20 milyon metreküpten 15 milyon metreküpe düştü.