Mesrur Barzani ve Samerrai'den Erbil-Bağdat sorunlarının çözümüne vurgu

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Azm Koalisyonu lideri Musenna Samerrai, Kürdistan Bölgesi'nin anayasal statüsüne saygı çerçevesinde sorunların çözümü konusunda mutabık kaldı.

Başbakan Mesrur Barzani, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü, Azm Koalisyonu lideri Musenna Samerrai’yi kabul etti.

Görüşmede, Irak'taki genel durum ile siyasi süreçteki son gelişmeler ve değişimler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Her iki taraf da federal hükümetin, tüm Irak vatandaşlarına ve bileşenlerine hizmet etmesi temelinde desteklenmesi ile Kürdistan Bölgesi'nin anayasal statüsüne ve federal sisteme saygı çerçevesinde sorunların çözülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.