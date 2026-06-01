Neçirvan Barzani ve El-Samarrai: Silahlar sadece devletin elinde olmalı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Azm Koalisyonu lideri Musenna Samerrai, genel çıkarlara ve istikrara hizmet edecek şekilde siyasi taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonun gerekliliğine vurgu yaptı

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Haziran 2026 Pazartesi öğlen saatlerinde Neçirvan Barzani, Azm Koalisyonu lideri Samerrai’yi kabul etti.

Görüşmede ülkedeki siyasi durum, hükümetin tamamlanmasının ve boş kalan bakanlıkların doldurulmasının önemi ile silahların yalnızca devletin elinde kalması konularının ele alındığı bildirildi.

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin görüşmenin bir diğer odak noktası olduğu kaydedilen açıklamaya göre görüşmede, askıda kalan sorunların, herkesin çıkarını ve ülkenin istikrarını koruyacak şekilde diyalog ve uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgedeki son gelişmeler ve bölgesel durumun da görüşmede ele alınan diğer konular arasında yer aldığı belirtildi.