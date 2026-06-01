Washington, F-47 savaş uçağının geliştirme bütçesini %65 artırıyor

5 saat önce

ABD Hava Kuvvetleri, yeni nesil savaş uçağı F-47 projesinin 2027 yılı geliştirme bütçesini %65 oranında artırdı. Bu artış, projenin tasarım, mühendislik ve fiziksel üretim aşamasına geçişiyle aynı döneme denk geldi.

Haber ajanslarının yayınladığı bütçe belgelerine göre 2026 mali yılı için proje adına 3,05 milyar dolar talep edilmişken, bu miktar 2027 mali yılında 5,04 milyar dolara yükselecek.

2027 bütçesinin toplamından 4,92 milyar doları doğrudan uçağın geliştirme ve test çalışmalarına tahsis edilirken, 116,8 milyon dolar ise idari masraflar ve program yönetimi için belirlendi.

Belgeler, yüksek bütçe seviyesinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine işaret ediyor. 2028 yılında bütçe talebinin 5,2 milyar doları aşması beklenirken, 2030 yılına kadar yıllık bütçe miktarının 3,2 milyar doların altına düşmeyeceği öngörülüyor. Mühendislik geliştirme ve üretim aşamasının ise 2031 yılına kadar sürmesi planlanıyor.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Mart 2025'te F-47 uçağını gün yüzüne çıkarmış ve bunun altıncı neslin ilk savaş uçağı olacağını belirtmişti.

Trump, bu uçağın "şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en güçlü ve en ölümcül" uçak olacağını ifade ederek, bu uçağın bir prototipinin beş yıldır gizlice uçtuğunu kaydetmişti.