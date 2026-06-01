Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti

CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı kazandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi yeni başkanvekilini seçmek üzere toplandı.

Belediye Meclisinde gerçekleştirilen ve toplam 15 üyenin oy kullandığı seçimde, AK Parti adayı Alev Ünal 9 oy alarak salt çoğunluğu sağladı.

Seçimdeki diğer aday olan CHP'li meclis üyesi Naim Tok 5 oyda kalırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

NE OLMUŞTU?

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Fikret Albayrak, tutuklanmıştı.

Albayrak'ın tutuklandığı soruşturma müşteki ifadeleri ile başlamıştı.

Müşteki E.Ö., 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşılarak 2,5 milyon lira talep edildiğini ileri sürmüştü.

Albayrak'ın çek almayı kabul ettiğini öne süren müşteki, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını iddia ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Bir diğer müşteki H.P. ise aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğunu iddia etmişti. Albayrak'ın kendisinden bir çalışanı aracılığıyla 1 milyon lira istediğini ileri süren H.P., şikayette bulunmuştu.

Başsavcılık bu iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verilmiş, evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı.