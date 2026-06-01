Tesnim: İran, ABD ile olan görüşmelerini durdurdu

İran müzakere heyetinin Lübnan'a yönelik saldırılar sebebiyle ABD ile yürütülen mektup alışverişini durdurduğu bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'nın İranlı kaynaklara dayandırdığı haberde şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Lübnan'daki suçlarının devam etmesi ve Lübnan'ın ateşkes için ön şartlardan biri olması nedeniyle İran, arabulucular vasıtasıyla ABD ile yürüttüğü diyalog ve mektup alışverişini askıya almaktadır."

İranlı yetkililer ve müzakerecilerin, İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'daki eylemlerinin derhal durdurulması ile bu yapının Lübnan'ın işgal altındaki bölgelerinden tamamen çekilmesi gerekliliğini vurguladıkları aktarıldı.

Haberde, "İran'ın ve direniş cephesinin bu konudaki talepleri yerine getirilene kadar hiçbir görüşme gerçekleştirilmeyecektir." denildi.

Bu gelişmeler, dün (31 Mayıs Pazar) sabaha karşı İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik bir kara harekatı başlatmasının ardından yaşandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yayımladığı basın açıklamasıyla Lübnan’ı sert bir dille tehdit ederek, “Hizbullah saldırıları devam ederse, Beyrut’ta asla huzur ve istikrar olmayacak." dedi.