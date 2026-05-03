Pakistan İran’a yeni ticaret yolları açma kararı aldı

ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı’nda uygulanan abluka blokaj nedeniyle deniz taşımacılığı aksarken, Pakistan İran’a yönelik ticaret için 6 kara transit hattını devreye soktu.

Pakistan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin aksaması sonrası ticaret akışını sürdürmek için kritik bir adım attı.

İslamabad'ın bu adımı, üçüncü ülkelerden gelen malların Pakistan üzerinden kara yoluyla İran’a taşınmasının önü açıldı. Karar, özellikle Karaçi Limanı’nda bekleyen binlerce konteynerin taşınması açısından önem taşıyor.

Yeni transit koridoru, Gwadar Limanı, Qasim ve Karaçi limanından başlayarak Gabd ve Taftan sınır kapılarına uzanan 6 farklı güzergahtan oluşuyor.

Adım, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin İslamabad ziyaretiyle aynı döneme denk geldi.

Koridor, Güney Asya'yı Avrasya'ya bağlayacak 60 milyar dolarlık Çin-Pakistan ekonomik projesinin bir parçası olacak ve İran'ın ekonomik yaptırımlara karşı coğrafi konumunu güçlendirecektir.

Pakistan'ın bu kararı, Orta Doğu'daki karışıklık ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'na uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Karaçi Limanı'nda 3000'den fazla kargo konteynerinin mahsur kaldığı bir dönemde geldi.

Washington henüz Pakistan'ın bu hamlesine tepki göstermedi, gözlemciler de bunun ABD yaptırımlarının İran üzerindeki etkisini azaltacağına inanıyor.