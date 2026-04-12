Kürt müziyen Londra'da bir uluslararası müzik projesine katılacak

4 saat önce

Kürt müzisyen Xebat Abbas, Londra'da düzenlenen "Başka Bir Gökyüzü" adlı bir müzik projesine katılacak.

Kurdistan24'e konuşan Kürt müzisyen Abbas, "Çok sayıda seçkin sanatçıyla birlikte bu projede yer almaktan çok mutluyum, bu benim için önemli bir fırsat." dedi.

Konsere kendisine ait bir müzik eseriyle katılacağını belirten kadın müzisyen, "Yeni bir eserle sahne alacağım." ifadesini kullandı.

Abbas, "Bu uluslararası konser, müzikseverler ve sanatla ilgilenenler için özel bir buluşma olacak. Aynı zamanda sürekli olarak müzikte yenilik yapmaya çalışanların gelişiminde önemli bir fırsatı sunacak," dedi.

Konser, 19 Nisan 2026'da Londra'nın en önemli müzik ve sanat merkezlerinden biri olan Cafe Auto'da gerçekleşecek.

Süleymaniyeli Kürt bir müzisyen olup İngiltere'de yaşayan Xebat Abbas, birçok uluslararası konserde sahne almış ve birçok müzik eseri hazırlamıştır.